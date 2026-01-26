иллюстративное фото: из открытых источников

Новым председателем правления Ощадбанка стал Юрий Кацион. Решение о его избрании принял наблюдательный совет банка по результатам открытого конкурса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт финансового учреждения.

Вторым по величине банком Украины после ПриватБанка государственный Ощадбанк получил нового руководителя.

"В соответствии с действующими процедурами назначение состоялось после согласования кандидатуры Национальным банком Украины", – сообщили в банке.

Отмечается, что Юрий Кацион работает в Ощадбанке с 2001 года и имеет более 27 лет опыта в банковской сфере.

Как сообщалось, находящаяся в обращении в Украине сумма наличных за 2025 год выросла на 12,6% (или на 103,9 млрд грн) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.