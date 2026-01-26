16:40  26 января
26 января 2026, 15:08

Ощадбанк получил нового руководителя

26 января 2026, 15:08
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Новым председателем правления Ощадбанка стал Юрий Кацион. Решение о его избрании принял наблюдательный совет банка по результатам открытого конкурса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт финансового учреждения.

Вторым по величине банком Украины после ПриватБанка государственный Ощадбанк получил нового руководителя.

"В соответствии с действующими процедурами назначение состоялось после согласования кандидатуры Национальным банком Украины", – сообщили в банке.

Отмечается, что Юрий Кацион работает в Ощадбанке с 2001 года и имеет более 27 лет опыта в банковской сфере.

Как сообщалось, находящаяся в обращении в Украине сумма наличных за 2025 год выросла на 12,6% (или на 103,9 млрд грн) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
