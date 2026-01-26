14:23  26 января
26 января 2026, 14:52

Аграрный конфликт в ЕС: Польша жалуется на украинский импорт

Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 26 января, Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства по требованию Польши, а также Венгрии, Словакии и Австрии рассмотрит вопросы соглашения о свободной торговле с Украиной и необходимости усиления защиты аграрного рынка ЕС от украинского импорта

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, передает RegioNews.

Отмечается, что вопрос будет обсужден после 16:00 по киевскому времени. Это стало возможным после письма, поданного Польшей в Совет ЕС 22 января 2026 года, и включение его в повестку дня заседания.

Четыре страны – Польша, Венгрия, Словакия и Австрия – настаивают на внедрении более жестких защитных инструментов для поддержки европейских фермеров.

Основные претензии касаются соглашения с Украиной:

  1. Недостаточность защитных механизмов: существующие положения соглашения основаны на статье 29 Соглашения об ассоциации и охватывают только новые преференции, не включая большинство товаров, получивших льготы ранее.
  2. Унификация стандартов: страны требуют, чтобы украинский импорт соответствовал тем же стандартам, что и производители ЕС, включая безопасность пищевых продуктов, нормы благосостояния животных, использование пестицидов, антибиотиков и климатические стандарты. До введения этих правил они призывают воздержаться от дальнейшей либерализации тарифов.
  3. Чувствительные секторы: беспокойство вызывает влияние соглашения на производство сахара, мяса, зерновых, молочной продукции, овощей и фруктов
  4. Компенсационный фонд: Польша и ее партнеры предлагают создать специальный фонд для компенсации потерь европейских фермеров, возникающих из-за соглашений о свободной торговле с крупными экспортерами сельхозпродукции, включая Украину.

Напомним, 23 января польские фермеры планировали забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов", протестуя против, по их мнению, неконкурентных условий импорта украинской агропродукции в Польшу и подписанного соглашения между ЕС и странами Южной Америки.

