Сбой в польских пунктах пропуска на границе с Украиной: что известно

Фото: ГНСУ

Во всех польских пунктах пропуска, примыкающих к Львовской и Волынской областям, произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что специалисты уже работают над устранением неполадок.

В ГНСУ призывают граждан учесть эту информацию при планировании поездки.

Накопление транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано.

О возобновлении работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.

Напомним, с 3 ноября 2025 года на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин" с польской стороны внедрена цифровая система въезда/выезда в Шенгенскую зону. Теперь все путешественники должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи.