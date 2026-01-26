Сбой в польских пунктах пропуска на границе с Украиной: что известно
Во всех польских пунктах пропуска, примыкающих к Львовской и Волынской областям, произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что специалисты уже работают над устранением неполадок.
В ГНСУ призывают граждан учесть эту информацию при планировании поездки.
Накопление транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано.
О возобновлении работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.
Напомним, с 3 ноября 2025 года на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин" с польской стороны внедрена цифровая система въезда/выезда в Шенгенскую зону. Теперь все путешественники должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи.