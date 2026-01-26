ілюстративне фото: з відкритих джерел

Новим головою правління Ощадбанку став Юрій Каціон. Рішення про його обрання ухвалила наглядова рада банку за результатами відкритого конкурсу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт фінансової установи.

Другим за величиною банком України після Приватбанку державний Ощадбанк отримав нового керівника.

"Відповідно до чинних процедур призначення відбулось після погодження кандидатури Національним банком України", – повідомили у банку.

Зазначається, що Юрій Каціон працює в Ощадбанку з 2001 року та має понад 27 років досвіду в банківській сфері.

Як повідомлялось, сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, за 2025 рік зросла на 12,6% (або на 103,9 млрд грн) і станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ.