26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
26 січня 2026, 15:08

Ощадбанк отримав нового керівника

26 січня 2026, 15:08
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Новим головою правління Ощадбанку став Юрій Каціон. Рішення про його обрання ухвалила наглядова рада банку за результатами відкритого конкурсу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт фінансової установи.

Другим за величиною банком України після Приватбанку державний Ощадбанк отримав нового керівника.

"Відповідно до чинних процедур призначення відбулось після погодження кандидатури Національним банком України", – повідомили у банку.

Зазначається, що Юрій Каціон працює в Ощадбанку з 2001 року та має понад 27 років досвіду в банківській сфері.

Як повідомлялось, сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, за 2025 рік зросла на 12,6% (або на 103,9 млрд грн) і станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ.

23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
