Суд разрешил Дубинскому выйти под залог в 33 млн грн

Народному депутату Александру Дубинскому, который обвиняется в государственной измене и находится под стражей, был назначен залог в размере 33 млн 280 тыс. грн

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение Шевченковского райсуда Киева.

"Нардепу Дубинскому по делу о госизмене определили альтернативу содержанию под стражей – залог в 33 млн 280 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, что осенью 2023 года Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене и создании, руководстве и участии в преступной организации.

Год назад Дубинский был внесен в официальный список украинских коррупционеров. Основанием внесения в Реестр стало решение Киевского апелляционного суда, отказавшего в удовлетворении жалобы на решение Печерского районного суда города Киева.

Еще в марте прошлого года Печерский районный суд Киева признал народного депутата Александра Дубинского виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.