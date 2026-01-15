21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
UA | RU
UA | RU
15 января 2026, 22:06

Суд разрешил Дубинскому выйти под залог в 33 млн грн

15 января 2026, 22:06
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народному депутату Александру Дубинскому, который обвиняется в государственной измене и находится под стражей, был назначен залог в размере 33 млн 280 тыс. грн

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение Шевченковского райсуда Киева.

"Нардепу Дубинскому по делу о госизмене определили альтернативу содержанию под стражей – залог в 33 млн 280 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, что осенью 2023 года Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене и создании, руководстве и участии в преступной организации.

Год назад Дубинский был внесен в официальный список украинских коррупционеров. Основанием внесения в Реестр стало решение Киевского апелляционного суда, отказавшего в удовлетворении жалобы на решение Печерского районного суда города Киева.

Еще в марте прошлого года Печерский районный суд Киева признал народного депутата Александра Дубинского виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

Дубинский Александр суд залог политика
