СБУ розслідує діяльність медійника, якого підозрюють у поширенні наративів, що могли шкодити інформаційній безпеці України в умовах війни

Про це пишуть в ЗМІ, передає RegioNews.

В українських медіа з’явилася інформація про відкриття кримінального провадження щодо Володимира Петрова. За даними з відкритих джерел, 14 січня 2026 року Служба безпеки України внесла відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йдеться про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Офіційні органи наразі не повідомляли про завершення слідства чи процесуальні рішення суду.

У матеріалах реєстру зазначається, що Петров В.В., який позиціонує себе як блогер, телеведучий та продюсер ТОВ "Люмпен продакшн", нібито використовував власні медіаресурси для поширення контенту, який слідство розцінює як такий, що завдає шкоди державній безпеці України. Мова йде про проєкти "Ісландія", "Школа корупції" та "Люмпен шоу". За версією правоохоронців, ці платформи могли застосовуватися для інформаційного впливу в інтересах іноземної держави.

У ЄРДР також вказується, що у своїх публічних заявах Петров заперечував факт повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Крім того, він публічно називав війну внутрішнім конфліктом та легітимізував утворення "ДНР" і "ЛНР". Слідство вважає, що такі твердження могли мати ознаки інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на підрив мобілізаційних процесів та дискредитацію державних інституцій.

Справа зареєстрована в ЄРДР

Правоохоронці наголошують, що остаточні висновки щодо правової оцінки дій фігуранта може дати виключно суд. Наразі триває досудове розслідування, у межах якого перевіряються всі обставини та зібрані докази. У разі доведення вини санкція ч. 1 ст. 111 КК України передбачає суворе покарання, зокрема тривале позбавлення волі з конфіскацією майна.

