17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 18:27

Проти Петрова відкрили справу про держзраду: оприлюднені деталі ЄРДР

20 січня 2026, 18:27
Фото: Офіс Генерального прокурора
СБУ розслідує діяльність медійника, якого підозрюють у поширенні наративів, що могли шкодити інформаційній безпеці України в умовах війни

Про це пишуть в ЗМІ, передає RegioNews.

В українських медіа з’явилася інформація про відкриття кримінального провадження щодо Володимира Петрова. За даними з відкритих джерел, 14 січня 2026 року Служба безпеки України внесла відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йдеться про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Офіційні органи наразі не повідомляли про завершення слідства чи процесуальні рішення суду.

У матеріалах реєстру зазначається, що Петров В.В., який позиціонує себе як блогер, телеведучий та продюсер ТОВ "Люмпен продакшн", нібито використовував власні медіаресурси для поширення контенту, який слідство розцінює як такий, що завдає шкоди державній безпеці України. Мова йде про проєкти "Ісландія", "Школа корупції" та "Люмпен шоу". За версією правоохоронців, ці платформи могли застосовуватися для інформаційного впливу в інтересах іноземної держави.

У ЄРДР також вказується, що у своїх публічних заявах Петров заперечував факт повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Крім того, він публічно називав війну внутрішнім конфліктом та легітимізував утворення "ДНР" і "ЛНР". Слідство вважає, що такі твердження могли мати ознаки інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на підрив мобілізаційних процесів та дискредитацію державних інституцій.

Справа зареєстрована в ЄРДР

Правоохоронці наголошують, що остаточні висновки щодо правової оцінки дій фігуранта може дати виключно суд. Наразі триває досудове розслідування, у межах якого перевіряються всі обставини та зібрані докази. У разі доведення вини санкція ч. 1 ст. 111 КК України передбачає суворе покарання, зокрема тривале позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, суд призначив народному депутату Олександру Дубінському альтернативу триманню під вартою у вигляді застави в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень, що дозволить йому вийти на волю після внесення цієї суми.

підозра СБУ інформаційна війна державна зрада
Гендиректор ПАТ "КАМАЗ" підозрюється у постачанні 15 тисяч автомобілів для армії рф
20 січня 2026, 17:00
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі: СБУ затримала російського агента
20 січня 2026, 10:39
На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік
20 січня 2026, 18:55
Україна отримає енергообладнання з трьох країн та €25 млн допомоги від Ірландії
20 січня 2026, 18:46
На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію
20 січня 2026, 18:35
Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір
20 січня 2026, 18:15
Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"
20 січня 2026, 17:55
В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки
20 січня 2026, 17:52
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон: на Дніпропетровщині судитимуть 14 учасників схеми
20 січня 2026, 17:49
Четверо людей травмовані: на Житомирщині 17-річний водій спричинив ДТП
20 січня 2026, 17:28
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК
20 січня 2026, 17:25
