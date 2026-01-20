Готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе: СБУ задержала агента РФ

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Задержан агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), занимавшийся подготовкой схронов со взрывчаткой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Россияне планировали использовать сделанные агентом самодельные взрывные устройства (СВУ) для взрывов авто Сил обороны. Задачу врага выполнял 55-летний экс-правоохранитель из Одесщины, попавший в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях.

После вербовки агент получил от ГРУ РФ координаты схронов, из которых достал заготовки для трех самодельных взрывных устройств на основе пластида и электродетонаторов, а также две противопехотные мины.

Полученные из тайников средства поражения фигурант снаряжал средствами дистанционного подрыва и закладывал в новые тайники, определенные куратором из РФ. В большинстве своем такие "локации" находились в окрестностях вышеупомянутых городов подальше от жилой застройки.

Впоследствии другие участники российской агентуры должны были прибыть в тайники, забрать из них взрывные средства и установить их под кузова авто военнослужащих.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеский замысел, поэтапно задокументировала преступные действия экс-правоохранителя и его куратора от ГРУ РФ.

Одновременно с этим изъяли и нейтрализовали все взрывчатки и другие способы поражения, спрятанные в тайниках.

На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента.

При обыске у фигуранта также изъяли самодельные взрывные устройства вместе с комплектующими.

Задержанному сообщили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.