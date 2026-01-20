Фото: Офис Генерального прокурора

Стало известно, что руководитель компании причастен к системным поставкам военной техники для нужд армии государства-агрессора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что с февраля 2022 года ПАО "КАМАЗ", входящее в структуру ГК "Ростех", организовывало поставки значительных объемов автомобильной техники для российских войск.

В целом речь идет как минимум о 15 тысячах единиц, среди которых более 12 тысяч бортовых автомобилей, более 2 тысяч седельных тягачей, более 400 самосвалов и около тысячи модифицированных машин.

Кроме поставок, организованы технические и механические модификации техники для обеспечения логистических и тыловых потребностей армии РФ. Действия руководителя компании квалифицированы как пособничество в ведении агрессивной войны по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, в Полтаве пьяный военный бросил гранату вблизи припаркованных автомобилей. Суд определил наказание: содержание под стражей с альтернативой залога.