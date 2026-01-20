В Одесской области заработал еще один пункт несокрушимости

фото: ОО «Защита Государства»

Пивденный городской офис ОО «Защита Государства» при отключении электроэнергии будет работать как пункт несокрушимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу общественной организации в Facebook.

В офисе организации:

есть тепло;

есть свет;

можно зарядить телефон;

согреться и выпить горячий чай.

Офис расположен в городе Пивденное на улице Шевченко, 18/4.

Юридическую поддержку можно получить по телефону +380(63) 733 09 40.

График работы: понедельник-пятница, с 09:01 до 17:00

"Защита государства начинается с заботы друг о друге. Сила – в людях. Добро пожаловать. Мы рядом. Мы вместе", – добавили в организации.

Напомним, в Одесской области из-за недавней ночной атаки РФ повреждены дома, объекты энергетической и газовой инфраструктуры. На месте ушибов работают специальные службы.