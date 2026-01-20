В Одесской области заработал еще один пункт несокрушимости
Пивденный городской офис ОО «Защита Государства» при отключении электроэнергии будет работать как пункт несокрушимости
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу общественной организации в Facebook.
В офисе организации:
- есть тепло;
- есть свет;
- можно зарядить телефон;
- согреться и выпить горячий чай.
Офис расположен в городе Пивденное на улице Шевченко, 18/4.
Юридическую поддержку можно получить по телефону +380(63) 733 09 40.
График работы: понедельник-пятница, с 09:01 до 17:00
"Защита государства начинается с заботы друг о друге. Сила – в людях. Добро пожаловать. Мы рядом. Мы вместе", – добавили в организации.
Напомним, в Одесской области из-за недавней ночной атаки РФ повреждены дома, объекты энергетической и газовой инфраструктуры. На месте ушибов работают специальные службы.
