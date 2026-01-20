Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители и волонтеры организовали безопасную эвакуацию для 86-летней женщины, рискуя жизнью во время обстрелов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Сумской области 86-летнюю женщину спасли от обстрелов благодаря слаженной работе правоохранителей и волонтеров, которые организовали безопасную эвакуацию. Для пожилой жительницы Белопольской громады это решение стало вопросом жизни и смерти.

Раиса Николаевна всю жизнь прожила в родном селе. Родные стены, знакомые улицы и воспоминания держали ее дома до последнего, однако постоянные обстрелы заставили переосмыслить приоритеты и покинуть дом ради безопасности.

Маршрут эвакуации был тщательно спланирован из-за высокого риска атак. Правоохранители помогли пожилой женщине собрать самое необходимое и поддерживали морально во время движения, ведь волнение не покидало ее до последней минуты.

Женщину доставили в безопасное место, где она смогла успокоиться и почувствовать облегчение. Волонтеры и полицейские, которых называют "Белыми ангелами", ежедневно помогают жителям приграничных районов оставаться в безопасности и спасают жизнь людей в чрезвычайных условиях.

Напомним, в Запорожье продолжается масштабная эвакуация из-за обострения ситуации безопасности. Уже более 700 человек, среди которых 480 детей, покинули опасные районы Пологовского и Запорожского районов, однако еще более 500 жителей ждут эвакуации.