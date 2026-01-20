17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 19:32

86-летнюю женщину спасли из-под обстрелов в Сумской области: как проходила эвакуация

20 января 2026, 19:32
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители и волонтеры организовали безопасную эвакуацию для 86-летней женщины, рискуя жизнью во время обстрелов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Сумской области 86-летнюю женщину спасли от обстрелов благодаря слаженной работе правоохранителей и волонтеров, которые организовали безопасную эвакуацию. Для пожилой жительницы Белопольской громады это решение стало вопросом жизни и смерти.

Раиса Николаевна всю жизнь прожила в родном селе. Родные стены, знакомые улицы и воспоминания держали ее дома до последнего, однако постоянные обстрелы заставили переосмыслить приоритеты и покинуть дом ради безопасности.

Маршрут эвакуации был тщательно спланирован из-за высокого риска атак. Правоохранители помогли пожилой женщине собрать самое необходимое и поддерживали морально во время движения, ведь волнение не покидало ее до последней минуты.

Женщину доставили в безопасное место, где она смогла успокоиться и почувствовать облегчение. Волонтеры и полицейские, которых называют "Белыми ангелами", ежедневно помогают жителям приграничных районов оставаться в безопасности и спасают жизнь людей в чрезвычайных условиях.

Напомним, в Запорожье продолжается масштабная эвакуация из-за обострения ситуации безопасности. Уже более 700 человек, среди которых 480 детей, покинули опасные районы Пологовского и Запорожского районов, однако еще более 500 жителей ждут эвакуации.

эвакуация война безопасность обстрелы Сумская область женщина
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
07 августа 2025
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
