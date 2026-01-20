Фото: ОГП

Полиция объявила подозрение жителю Черновцов, который заставлял беспомощную пенсионерку просить подаяние, присваивая все ее деньги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, весной 2025 года фигурант встретил пожилую женщину на автовокзале Черновцов. Она находилась в затруднительном положении: была без жилья и соцподдержки.

Мужчина пообещал пенсионерке убежище, но лишил свободы. Он поселил ее в помещении на территории своего двора и ежедневно вывозил в город попрошайничать. Чтобы прохожие давали больше денег, пострадавшую посадил в колесное кресло, создавая вид полной беспомощности.

Для полного контроля фигурант отобрал у женщины документы и банковскую карту, с которой ежемесячно снимал ее пенсию.

Об этом случае правоохранители узнали во время расследования другого преступления. Проверка информации и разговор с женщиной подтвердили противоправные действия мужчины.

Сейчас пенсионерка находится в спецзаведении для пожилых людей, где за ней ухаживают специалисты.

Мужчине угрожает ответственность по статьям о торговле людьми, краже и незаконном завладении документами.

