10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 11:45

В Черновцах мужчина заставлял 76-летнюю женщину попрошайничать в колесном кресле

20 января 2026, 11:45
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

Полиция объявила подозрение жителю Черновцов, который заставлял беспомощную пенсионерку просить подаяние, присваивая все ее деньги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, весной 2025 года фигурант встретил пожилую женщину на автовокзале Черновцов. Она находилась в затруднительном положении: была без жилья и соцподдержки.

Мужчина пообещал пенсионерке убежище, но лишил свободы. Он поселил ее в помещении на территории своего двора и ежедневно вывозил в город попрошайничать. Чтобы прохожие давали больше денег, пострадавшую посадил в колесное кресло, создавая вид полной беспомощности.

В Черновцах мужчина заставлял 76-летнюю женщину попрошайничать в колесном кресле

Для полного контроля фигурант отобрал у женщины документы и банковскую карту, с которой ежемесячно снимал ее пенсию.

Об этом случае правоохранители узнали во время расследования другого преступления. Проверка информации и разговор с женщиной подтвердили противоправные действия мужчины.

Сейчас пенсионерка находится в спецзаведении для пожилых людей, где за ней ухаживают специалисты.

Мужчине угрожает ответственность по статьям о торговле людьми, краже и незаконном завладении документами.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили банду, которая втягивала людей в трудовое рабство. У них отбирали документы и телефоны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черновцы торговля людьми пенсионерка подозрение попрошайничество
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
10 погибших и шесть раненых: какой приговор в Хмельницкой области получил водитель за смертельное ДТП
20 января 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передает EcoFlow для детских реанимаций по всей Украине
20 января 2026, 12:05
В Киеве заведующая лабораторией потребовала четверть миллиона с предпринимателя
20 января 2026, 11:55
Депутат Киевсовета Кузьменко заявил о переломе позвоночника и обвинил городские службы
20 января 2026, 11:37
В Житомирской области мужчина выманил у знакомых несколько миллионов на собственный "бизнес"
20 января 2026, 11:35
Во Львовской области будут судить предпринимателя за контрабанду дуба в ЕС
20 января 2026, 11:21
"Красная" линия метро Киева возобновила работу в обычном режиме
20 января 2026, 11:06
Разворовывание госсредств: Нацполиция проводит обыски на Днепропетровщине, Запорожье и Львовщине
20 января 2026, 10:59
Готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе: СБУ задержала российского агента
20 января 2026, 10:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »