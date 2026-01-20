Графики отключений электроэнергии в среду: когда не будет света 21 января
В среду, 21 января, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом напоминают в "Укрэнерго", передает RegioNews.
Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Когда электроэнергия появляется по графику, энергетики призывают потреблять ее экономно.
Ранее в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки. В компании отметили, что во многих регионах применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях достаточно жесткие.