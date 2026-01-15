11:40  15 января
15 января 2026, 12:27

Кто сдал Тимошенко НАБУ: в Раде обсуждают разные версии – УП

15 января 2026, 12:27
Скриншот с видео
Депутаты из разных фракций Верховной Рады пытаются выяснить, кто именно сотрудничал с антикоррупционными органами по делу в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой объявили подозрение в предложении взятки

Об этом говорится в статье Украинской правды, передает RegioNews.

По данным издания, четкой информации о возможном информаторе нет ни у фракции "Слуга народа", ни среди других политических сил.

В то же время, отдельные депутаты предполагали, что Тимошенко могла "сдать" депутат Людмила Буймистер, которая именно в день объявления подозрения вышла из фракции "Батькивщина". Однако, как отмечает УП, содержание обнародованных записью НАБУ противоречит этой версии.

Из разговоров, зафиксированных на пленках, следует, что человек с голосом, похожим на голос Тимошенко, говорит о начале сотрудничества с лидером группы из трех депутатов и объясняет цель действий намерением "грохнуть это большинство". В этой связи версия о подкупе депутатов в рамках собственной фракции выглядит маловероятной.

По информации УП, речь идет о попытке привлечь к сотрудничеству кого-то из периферии фракции "Слуга народа", что могло бы позволить "выключать" часть голосов монобольшинства во время важных голосований и дестабилизировать ее изнутри.

В президентской фракции убеждены, что НАБУ не ограничивалось лишь технической фиксацией разговоров, а имело своего агента среди народных депутатов, помогавшего документировать действия "лидера одной из фракций парламента". По данным издания, 14 января руководство "Слуги народа" в течение всего дня пыталось выяснить, кто именно из "слуг" мог сотрудничать с НАБУ.

Среди возможных кандидатов во фракции называют народных депутатов Сергея Кузьминых и Алексея Кузнецова, ранее фигурировавших в делах НАБУ. В то же время, собеседники УП отмечают, что версий много.

"Мы сами ищем. Это мог быть каждый второй. Думаю, сотрудничают, чтобы самим не сесть. И у НАБУшников сейчас есть из кого выбирать", – рассказал изданию один из влиятельных народных депутатов фракции "Слуга народа".

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

