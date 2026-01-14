Официально: Тимошенко вручили подозрение – есть записи разговоров и видео обысков

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

НАБУ совместно с САП сообщили о подозрении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, после разоблачения фактов получения взяток депутатами в декабре 2025 года подозреваемая начала переговоры с отдельными депутатами относительно системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Отмечается, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях – по содержанию или неучастию в голосовании.

НАБУ также обнародовало аудио-разговоры депутатов и видео обысков.

Подозрение сообщено по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемой, но, как сообщало УП, речь идет о Юлии Тимошенко.

Как известно, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в партийном офисе и категорически отвергла все обвинения.

По словам Тимошенко, так называемые "неотложные следственные действия" продолжались всю ночь. Она утверждает, что более 30 вооруженных лиц без предъявления каких-либо процессуальных документов вошли в помещение и фактически заблокировали работу офиса. Тимошенко заявили, что категорически отвергает все обвинения.

Напомним, вечером 13 января антикоррупционные органы разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады по предложению взятки ряду народных депутатов за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

По данным СМИ, правоохранители проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по улице Туровской.

В июле 2025 года фракция "Батькивщина" почти в полном составе поддержала законопроект №12414, касающийся ликвидации независимости НАБУ и САП. 31 июля Тимошенко была среди немногих народных депутатов, не голосовавших за восстановление полномочий антикоррупционных органов.

