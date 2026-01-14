10:49  14 января
ДТП на Хмельнитчине: легковушка врезалась в автовоз на встречной, среди погибших – ребенок
09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
14 января 2026, 11:10

Официально: Тимошенко вручили подозрение – есть записи разговоров и видео обысков

14 января 2026, 11:10
Читайте також українською мовою
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
НАБУ совместно с САП сообщили о подозрении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, после разоблачения фактов получения взяток депутатами в декабре 2025 года подозреваемая начала переговоры с отдельными депутатами относительно системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Отмечается, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях – по содержанию или неучастию в голосовании.

НАБУ также обнародовало аудио-разговоры депутатов и видео обысков.

Подозрение сообщено по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемой, но, как сообщало УП, речь идет о Юлии Тимошенко.

Как известно, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в партийном офисе и категорически отвергла все обвинения.

По словам Тимошенко, так называемые "неотложные следственные действия" продолжались всю ночь. Она утверждает, что более 30 вооруженных лиц без предъявления каких-либо процессуальных документов вошли в помещение и фактически заблокировали работу офиса. Тимошенко заявили, что категорически отвергает все обвинения.

Напомним, вечером 13 января антикоррупционные органы разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады по предложению взятки ряду народных депутатов за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

По данным СМИ, правоохранители проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по улице Туровской.

В июле 2025 года фракция "Батькивщина" почти в полном составе поддержала законопроект №12414, касающийся ликвидации независимости НАБУ и САП. 31 июля Тимошенко была среди немногих народных депутатов, не голосовавших за восстановление полномочий антикоррупционных органов.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
