15 января 2026, 17:11

Тимошенко может выйти под залог: названная сумма

15 января 2026, 17:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде залога в 50 млн грн для главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко

Как передает RegioNews, об этом заявила представитель САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде".

"Прокуратура будет просить о залоге в 50 миллионов и личных обязательствах", – отметила она.

Заседание Высшего антикоррупционного суда по делу Тимошенко состоится 16 января в 9 часов утра.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

