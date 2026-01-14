Обыски в "Батькивщине": Тимошенко заявила о политическом заказе, ей сообщено подозрение – УП

Фото: Facebook/Юлия Тимошенко

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" в политических кругах, передает RegioNews.

Официальные детали дела пока не разглашаются. УП пыталась получить комментарий у пресс-секретаря Тимошенко Марины Сороки, а также у народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко, однако они не ответили на обращение.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отказались также от комментариев.

В то же время лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в партийном офисе и категорически отвергла все обвинения. Об этом она написала в своих соцсетях.

По словам Тимошенко, так называемые "неотложные следственные действия" продолжались всю ночь. Она утверждает, что более 30 вооруженных лиц без предъявления каких-либо процессуальных документов вошли в помещение и фактически заблокировали работу офиса.

Тимошенко заявила, что во время обысков правоохранители не обнаружили никаких доказательств, в то же время изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, задекларированные в официальной декларации. Она назвала действия силовиков "грандиозным пиар-ходом" и политическим преследованием.

Лидер "Батькивщины" также связала ситуацию с возможной подготовкой к выборам и заявила о попытке "зачистки политических конкурентов". По ее словам, это не первый политический заказ против нее, и она намерена доказать свою правоту.

"Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось", – подчеркнула Тимошенко.

Как известно, вечером 13 января антикоррупционные органы разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады по предложению взятки ряду народных депутатов за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

По данным СМИ, правоохранители проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по улице Туровской.

В июле 2025 года фракция "Батькивщина" почти в полном составе поддержала законопроект №12414, касающийся ликвидации независимости НАБУ и САП.

31 июля Тимошенко была среди немногих народных депутатов, не голосовавших за восстановление полномочий антикоррупционных органов.

Напомним, НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группы из народных депутатов, на регулярной основе получавших неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Подозрения по этому резонансному делу уже объявлены нескольким депутатам от "Слуги народа", в частности Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю, а круг фигурантов может расшириться.

Среди фигурантов расследования также – Юрий "Юзик" Корявченков, который находится за рубежом.

30 декабря Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Юрию Киселю меру пресечения в виде залога. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме из-за тайны следствия. Сам Юрий Кисель не признает вину и отрицает, что получал взятки.

