18 января 2026, 17:44

В Украине продолжается аудит Пунктов несокрушимости: оставить отзывы можно в "Дии"

18 января 2026, 17:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине продолжается аудит всех Пунктов несокрушимости, и граждан призывают присылать отзывы и комментарии через приложение "Дии"

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

"Мы постоянно обновляем и верифицируем все Пункты Несокрушимости и собираем их в приложении "Дия". Через "Дию" вы можете найти ближайший пункт к вашему местонахождению. По состоянию на данный момент продолжается аудит всех Пунктов Несокрушимости, поэтому будем благодарны за ваши отзывы и комментарии в "Дии". Это поможет нам оперативно обработать", – написал Кулеба.

Он также обратился к бизнесу с просьбой, по возможности, превращать свои заведения в Пункты несокрушимости, чтобы увеличить их доступность для граждан.

Как известно, пункты несокрушимости работают во всех областях Украины и предназначены для обеспечения базовых потребностей людей во время чрезвычайных ситуаций, в частности, предоставления тепла, света и доступа к информации.

Напомним, сейчас работа украинской энергосистемы держится почти полностью на трех атомных электростанциях – Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холод

