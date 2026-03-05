В Киеве посреди дня похитили человека

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице на станции метро Дарница полицейские «бусифицировали» мужчину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев-ИНФО".

"Грузят мужчину в бус на ст. метро Дарница, люди не смогли отбить", – говорится в сообщении.

Детали инцидента не сообщаются.

Напомним, в конце февраля в Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими. Инцидент произошел на Куреневском рынке.