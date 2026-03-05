12:39  05 марта
UA | RU
05 марта 2026, 14:13

Лодка, весла и $4000: на Закарпатье задержали организатора переправы через Тису

05 марта 2026, 14:13
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили жителя Чопа, организовавшего схему незаконного пересечения границы через реку Тиса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За переправку через госграницу в обход официальных пунктов пропуска 41-летний фигурант брал 4000 долларов.

Очередным "клиентом" дельца стал 23-летний ужгородец. По договоренности, часть суммы заказчик должен был заплатить заранее, а остальную – уже после успешного пересечения.

Организатор определил маршрут движения, предоставил детальные инструкции и снабдил клиента надувной лодкой с веслами, с помощью которых тот должен был переплыть реку Тиса.

В Закарпатье задержали организатора переправы через Тису

Организатора задержали именно тогда, когда он доставил парня к пограничной зоне.

Переправителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

На Закарпатье задержали переправщика, который отправлял мужчин за границу на надувной лодке

Напомним, ранее в Одесской области 30-летний мужчина пытался уехать в Молдову в образе 71-летней бабушки. На него был составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.

