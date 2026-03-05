Украинские F-16 столкнулись с острой нехваткой американских ракет
В конце 2025 года украинские пилоты F-16 были вынуждены отбивать российские атаки с острой нехваткой американских ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что у Украины было лишь несколько американских ракет AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" для всей своей эскадрильи F-16, когда поставки вдруг прекратились.
В это время пилоты F-16 все равно выполняли дневные вылеты и пытались сбивать дроны роторными пушками. Хотя массированные российские атаки происходили ночью, и проводить такие миссии в темноте было слишком опасно.
Впоследствии дефицит ракет покрыли.
Как сообщалось, Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о Ка-27.
Состоялся большой обмен пленными между Украиной и РФВсе новости »
05 марта 2026, 14:54ПВО обезвредила 136 из 155 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
05 марта 2026, 08:46Силы обороны за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов – Генштаб
05 марта 2026, 07:45
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Ровенской области ограбили и убили мужчину: среди злоумышленников подросток
05 марта 2026, 17:20Зеленский заявил, что у Украины есть собственное дальнобойное оружие с дальностью до 1000 километров
05 марта 2026, 17:13Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева выставили на продажу
05 марта 2026, 16:54В Полтавской области водитель облэнерго "сливал" локации ТЦК
05 марта 2026, 16:45В Киеве посреди дня похитили человека
05 марта 2026, 16:31В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки
05 марта 2026, 15:26Более миллиона украинцев имеют ожирение или избыточный вес – НСЗУ
05 марта 2026, 14:57Состоялся большой обмен пленными между Украиной и РФ
05 марта 2026, 14:54От 3 до 24 тысяч долларов: в разных регионах Украины ликвидировали еще 10 "схем для уклонистов"
05 марта 2026, 14:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все блоги »