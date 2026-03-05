Украинские F-16 столкнулись с острой нехваткой американских ракет

иллюстративное фото: из открытых источников

В конце 2025 года украинские пилоты F-16 были вынуждены отбивать российские атаки с острой нехваткой американских ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что у Украины было лишь несколько американских ракет AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" для всей своей эскадрильи F-16, когда поставки вдруг прекратились.

В это время пилоты F-16 все равно выполняли дневные вылеты и пытались сбивать дроны роторными пушками. Хотя массированные российские атаки происходили ночью, и проводить такие миссии в темноте было слишком опасно.

Впоследствии дефицит ракет покрыли.

Как сообщалось, Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о Ка-27.