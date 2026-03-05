Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн

иллюстративное фото: из открытых источников

Военнослужащие Военно-морских сил ВСУ уничтожили над акваторией Черного моря вражеский вертолет. Речь идет о российском многофункциональном вертолёте Ка-27

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Как отмечается, силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27, говорится в сообщении ВМС.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 235 самолетов и 348 вертолетов.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 900 оккупантов, 6 танков, 7 бронемашин и 41 артиллерийскую систему.