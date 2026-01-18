16:05  18 января
В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина
13:52  18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
18 января 2026, 17:23

Волонтеры из Польши собрали более миллиона злотых на генераторы для Киева

18 января 2026, 17:23
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Польше на платформе волонтерских инициатив за три дня с момента запуска сбора средств удалось накопить более 1 млн злотых на генераторы для Киева

Об этом пишет Европейская правда, передает RegioNews.

Сбор под названием "Тепло из Польши для Киева" стартовал ориентировочно 15 января с целевой суммой 2 млн. злотых. Организаторы отмечают, что в условиях ночных морозов до -17°С многие киевляне остаются без света и отопления.

"Мы организовываем сбор с четкой конкретной целью – купить и доставить в Киев 100 генераторов. Эти приборы будут спасать жизнь: ими можно обогревать помещения, где найдут убежище пожилые люди и дети, а также кипятить воду. Каждый вклад приближает нас к отправке этого спасательного оборудования", – отмечают.

Собрание совместно организовали несколько общественных организаций и инициатив, среди которых Евромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation и Entrepreneurs Help. За три дня к сбору присоединились около 8860 человек.

Посол Украины в Польше Василий Боднар поблагодарил организаторов и участников сбора:

"Огромная благодарность и искренняя благодарность всем полякам, которые поддержали Киев. В сложившейся сложной ситуации эта помощь чрезвычайно важна и действительно будет спасать жизнь. Спасибо всем людям и организациям за солидарность, ответственность и настоящее партнерство".

Как известно, ранее в ГУР сообщалось, что Россия рассматривает возможность атак на подстанции передачи электроэнергии, чтобы вывести из строя украинские атомные электростанции и заставить Украину согласиться на неприемлемые условия прекращения войны. По состоянию на середину января РФ провела разведку не менее 10 таких объектов в 9 областях Украины.

Украина Польша Киев зима поддержка помощь генераторы
