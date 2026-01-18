Волонтеры из Польши собрали более миллиона злотых на генераторы для Киева

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Польше на платформе волонтерских инициатив за три дня с момента запуска сбора средств удалось накопить более 1 млн злотых на генераторы для Киева

Об этом пишет Европейская правда, передает RegioNews.

Сбор под названием "Тепло из Польши для Киева" стартовал ориентировочно 15 января с целевой суммой 2 млн. злотых. Организаторы отмечают, что в условиях ночных морозов до -17°С многие киевляне остаются без света и отопления.

"Мы организовываем сбор с четкой конкретной целью – купить и доставить в Киев 100 генераторов. Эти приборы будут спасать жизнь: ими можно обогревать помещения, где найдут убежище пожилые люди и дети, а также кипятить воду. Каждый вклад приближает нас к отправке этого спасательного оборудования", – отмечают.

Собрание совместно организовали несколько общественных организаций и инициатив, среди которых Евромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation и Entrepreneurs Help. За три дня к сбору присоединились около 8860 человек.

Посол Украины в Польше Василий Боднар поблагодарил организаторов и участников сбора:

"Огромная благодарность и искренняя благодарность всем полякам, которые поддержали Киев. В сложившейся сложной ситуации эта помощь чрезвычайно важна и действительно будет спасать жизнь. Спасибо всем людям и организациям за солидарность, ответственность и настоящее партнерство".

Как известно, ранее в ГУР сообщалось, что Россия рассматривает возможность атак на подстанции передачи электроэнергии, чтобы вывести из строя украинские атомные электростанции и заставить Украину согласиться на неприемлемые условия прекращения войны. По состоянию на середину января РФ провела разведку не менее 10 таких объектов в 9 областях Украины.