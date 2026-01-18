13:52  18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
10:02  18 января
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
18 января 2026, 14:16

В Киевской области ввели экстренные отключения света: ситуация осложнена морозами

18 января 2026, 14:16
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

В этой связи ранее утвержденные графики отключений временно бездействуют.

Ситуация усугубляется низкими температурами воздуха и перегрузкой электросетей, что приводит к необходимости оперативно балансировать систему электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет дома всех жителей области.

Жителей Киевщины призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Напомним, в Украине в течение воскресенья, 18 января, продолжится действие почасовых отключений света для потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности.

Ранее сообщалось, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла. Соответствующее заявление было сделано в ГУР.

