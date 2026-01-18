В Киевской области ввели экстренные отключения света: ситуация осложнена морозами
В Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.
В этой связи ранее утвержденные графики отключений временно бездействуют.
Ситуация усугубляется низкими температурами воздуха и перегрузкой электросетей, что приводит к необходимости оперативно балансировать систему электроснабжения.
Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет дома всех жителей области.
Жителей Киевщины призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы.
Напомним, в Украине в течение воскресенья, 18 января, продолжится действие почасовых отключений света для потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности.
Ранее сообщалось, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла. Соответствующее заявление было сделано в ГУР.