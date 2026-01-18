В Киевской области ввели экстренные отключения света: ситуация осложнена морозами

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

В этой связи ранее утвержденные графики отключений временно бездействуют.

Ситуация усугубляется низкими температурами воздуха и перегрузкой электросетей, что приводит к необходимости оперативно балансировать систему электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет дома всех жителей области.

Жителей Киевщины призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Напомним, в Украине в течение воскресенья, 18 января, продолжится действие почасовых отключений света для потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности.

Ранее сообщалось, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла. Соответствующее заявление было сделано в ГУР.