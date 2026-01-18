16:05  18 січня
На Рівненщині пожежу в будинку гасили понад 4 години – загинула жінка
13:52  18 січня
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
11:49  18 січня
У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд
UA | RU
UA | RU
18 січня 2026, 17:44

В Україні триває аудит Пунктів незламності: залишити відгуки можна в "Дії"

18 січня 2026, 17:44
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні триває аудит усіх Пунктів незламності, і громадян закликають надсилати відгуки та коментарі через застосунок "Дія"

Про це повідомив віцепрем'єрміністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

"Ми постійно оновлюємо та верифікуємо всі Пункти Незламності та збираємо їх у застосунку "Дія. Через "Дію" ви можете знайти найближчий пункт до вашого місця знаходження. Станом на зараз триває аудит всіх Пунктів Незламності, тому будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі в "Дії". Це допоможе нам оперативно опрацювати і виправити усі недоліки", – написав Кулеба.

Він також звернувся до бізнесу з проханням, за можливості, перетворювати свої заклади на Пункти незламності, щоби збільшити їхню доступність для громадян.

Як відомо, пункти незламності працюють у всіх областях України та призначені для забезпечення базових потреб людей під час надзвичайних ситуацій, зокрема надання тепла, світла та доступу до інформації.

Нагадаємо, нині робота української енергосистеми тримається майже повністю на трьох атомних електростанціях – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна зима війна атака пункти незламності Дия аудит Кулеба Олексій Володимирович
Волонтери з Польщі зібрали понад мільйон злотих на генератори для Києва
18 січня 2026, 17:23
На Київщині ввели екстрені відключення світла: ситуація ускладнена морозами
18 січня 2026, 14:16
РФ за тиждень випустила по Україні понад 1300 дронів та 1050 авіабомб – Зеленський
18 січня 2026, 12:45
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Фізична активність взимку: як зберегти здоров'я та не захворіти
18 січня 2026, 18:40
7 років для президента: одна каденція і ніяких кланів
18 січня 2026, 17:49
Волонтери з Польщі зібрали понад мільйон злотих на генератори для Києва
18 січня 2026, 17:23
Українська енергосистема тримається на трьох АЕС: що буде у разі атаки Росії
18 січня 2026, 16:40
На Рівненщині пожежу в будинку гасили понад 4 години – загинула жінка
18 січня 2026, 16:05
В Одесі арештували працівників ТЦК: підозрюють у викраденні і вимаганні
18 січня 2026, 15:29
На Кіровоградщині жінка отруїлася чадним газом – її госпіталізували
18 січня 2026, 14:54
На Київщині ввели екстрені відключення світла: ситуація ускладнена морозами
18 січня 2026, 14:16
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
18 січня 2026, 13:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Мар'яна Безугла
Всі блоги »