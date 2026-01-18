В Україні триває аудит Пунктів незламності: залишити відгуки можна в "Дії"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні триває аудит усіх Пунктів незламності, і громадян закликають надсилати відгуки та коментарі через застосунок "Дія"

Про це повідомив віцепрем'єрміністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

"Ми постійно оновлюємо та верифікуємо всі Пункти Незламності та збираємо їх у застосунку "Дія. Через "Дію" ви можете знайти найближчий пункт до вашого місця знаходження. Станом на зараз триває аудит всіх Пунктів Незламності, тому будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі в "Дії". Це допоможе нам оперативно опрацювати і виправити усі недоліки", – написав Кулеба.

Він також звернувся до бізнесу з проханням, за можливості, перетворювати свої заклади на Пункти незламності, щоби збільшити їхню доступність для громадян.

Як відомо, пункти незламності працюють у всіх областях України та призначені для забезпечення базових потреб людей під час надзвичайних ситуацій, зокрема надання тепла, світла та доступу до інформації.

Нагадаємо, нині робота української енергосистеми тримається майже повністю на трьох атомних електростанціях – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій

