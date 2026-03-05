Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горел частный дом. Спасатели получили сообщение, что в доме находится женщина и трое детей.

Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. К сожалению, спасатели обнаружили тела погибших: 45-летней матери, шестилетнего сына и двух дочерей пяти и трех лет.

Из огня удалось спастись семилетней девочке.

Причина пожара устанавливается. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

