12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
05 марта 2026, 12:39

На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей

05 марта 2026, 12:39
Фото: ГСЧС
Пожар произошел поздно вечером 4 марта в селе Вербовцы Шепетовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горел частный дом. Спасатели получили сообщение, что в доме находится женщина и трое детей.

Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. К сожалению, спасатели обнаружили тела погибших: 45-летней матери, шестилетнего сына и двух дочерей пяти и трех лет.

Из огня удалось спастись семилетней девочке.

Причина пожара устанавливается. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, в Полтавской области произошел пожар из-за отопления. Пострадали шестеро детей.

