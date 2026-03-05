На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
Пожар произошел поздно вечером 4 марта в селе Вербовцы Шепетовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Горел частный дом. Спасатели получили сообщение, что в доме находится женщина и трое детей.
Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. К сожалению, спасатели обнаружили тела погибших: 45-летней матери, шестилетнего сына и двух дочерей пяти и трех лет.
Из огня удалось спастись семилетней девочке.
Причина пожара устанавливается. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, в Полтавской области произошел пожар из-за отопления. Пострадали шестеро детей.
