Труханов и Венецианский остров в центре скандала: директора КП "Плесо" будут судить

Дело о растрате бюджетных средств при выполнении работ на Трухановом и Венецианском островах передано в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Директору КП "Плесо" инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц

В 2021 году Киевский городской совет принял решение о проведении природоохранных мероприятий, финансируемых из Киевского городского фонда охраны окружающей среды.

КП "Плесо" получило средства на создание водоохранных зон для предотвращения загрязнения и истощения водных ресурсов столицы.

По данным следствия, руководитель предприятия, понимая необходимость освоить денежные средства до конца бюджетного года, вступил в сговор с руководителем частной компании и организовал схему их растраты. Для этого был объявлен повторный тендер на разработку проектов землеустройства для установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, вопреки закону "О публичных закупках", поскольку предыдущий тендер еще не завершился.

Победителем стало частное предприятие, с которым 17 декабря 2021 заключили договор на выполнение работ на пяти городских пляжах, среди которых Труханов и Венецианский острова. Позже стороны заключили дополнительные соглашения, изменив условия договора. Уже 23 декабря был подписан акт выполненных работ, а 30 декабря перечислены средства.

Следствие утверждает, что часть работ на Трухановом и Венецианском островах вообще не была необходима, однако за нее было уплачено 1,7 млн грн.

Ранее по этому делу прокуратура сообщила о подозрении руководителю частного предприятия, который вместе с директором КП "Плесо" причастен к растрате бюджетных средств.

Кроме того, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора через суд отменили неправомерно установленные водоохранные зоны на Трухановом и Венецианском островах.

Напомним, на Закарпатье 56-летний директор завода организовал незаконную добычу цеолита на единственном в Украине цеолитовом месторождении – одном из крупнейших в Европе. Ему сообщили о подозрении.