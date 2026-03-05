Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток

Фото: Национальная полиция

В Полтаве суд избрал меру пресечения 49-летнему местному жителю, подозреваемому в умышленном убийстве сожительницы. Мужчину взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла 1 марта в одной из квартир в Хорольском переулке. После получения сообщения о происшествии на место немедленно уехала следственно-оперативная группа, оперативники и специалисты-криминалисты.

Правоохранители задержали 49-летнего полтавчанина, обоснованно подозреваемого в убийстве 48-летней женщины, с которой он проживал.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

