В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки
На Оболони мужчина выбросился из окна многоэтажного дома. В результате падения он погиб
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал Киев БЕЗ ЦЕНЗУРЫ.
Подробности пока неизвестны.
Как сообщалось, в Киеве 11-летний парень выбросил кота из окна. Животное погибло. Инцидент произошел осенью 2025 года.
03 марта 2026, 13:46
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
05 марта 2026, 13:55
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
