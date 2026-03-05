12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 14:54

Состоялся большой обмен пленными между Украиной и РФ

05 марта 2026, 14:54
Читайте також українською мовою
фото: Владимир Зеленский
Читайте також
українською мовою

В четверг, 5 марта, произошел большой обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 200 на 200

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, всей страны – возвращение наших людей на родную землю", – говорится в сообщении.

Среди вернувшихся – защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

По данным реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, на начало марта в Украине более 90 тысяч человек имеют соответствующий статус. Среди них – как военные, так и гражданские, в том числе дети.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
фото военнопленные обмен пленных РФ Украина
Ночная атака дронов на Украину: сбито 127 из 136 враждебных БПЛА
03 марта 2026, 11:09
За сутки ВСУ уничтожили 5 танков, 47 артсистем и 1529 БпЛА – Генштаб
03 марта 2026, 08:42
Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон
02 марта 2026, 15:55
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки
05 марта 2026, 15:26
Более миллиона украинцев имеют ожирение или избыточный вес – НСЗУ
05 марта 2026, 14:57
От 3 до 24 тысяч долларов: в разных регионах Украины ликвидировали еще 10 "схем для уклонистов"
05 марта 2026, 14:50
Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн
05 марта 2026, 14:44
Труханов и Венецианский остров в центре скандала: директора КП "Плесо" будут судить
05 марта 2026, 14:41
В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда"
05 марта 2026, 14:27
Лодка, весла и $4000: на Закарпатье задержали организатора переправы через Тису
05 марта 2026, 14:13
Миллионные махинации с кабелями Укрзализныци: нардеп Бондарь предстанет перед судом
05 марта 2026, 13:57
В Житомире женщина во время ссоры решила сжечь куму
05 марта 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »