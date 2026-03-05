Состоялся большой обмен пленными между Украиной и РФ

фото: Владимир Зеленский

В четверг, 5 марта, произошел большой обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 200 на 200

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, всей страны – возвращение наших людей на родную землю", – говорится в сообщении.

Среди вернувшихся – защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

По данным реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, на начало марта в Украине более 90 тысяч человек имеют соответствующий статус. Среди них – как военные, так и гражданские, в том числе дети.