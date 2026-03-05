Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали их организаторов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Винницкой области разоблачили "семейный подряд" врачей, которые незаконно обогатились на 9 млн грн, подделывая уклонистам справки об инвалидности. Схему организовали врач-невропатолог областной больницы и ее сын – врач-ортопед.

Также в регионе задержали контрактника, который за деньги пытался нелегально переправить мобилизованного в непризнанное Приднестровье "в обход" пограничных постов.

На Буковине киберспециалисты СБУ разоблачили сразу 12 фигурантов, которые в чатах мессенджеров "сливали" геолокации ТЦК и полиции и призвали во избежание мобилизации.

Фигуранты создали профильное интернет-сообщество, в котором в ежесуточном режиме публиковали геолокации военных и правоохранителей. Распространение такой информации и призывы к противоправным действиям приводили к срыву мобилизации в регионе.

В Киевской области разоблачили еще двух дельцов, которые организовали канал нелегального выезда мужчин в Евросоюз. Фигурантов задержали во время получения взятки за "трансфер" из Белой Церкви в направлении западной границы.

В Житомирской области разоблачили чиновника Минобороны и его сообщника, которые использовали личные связи в ТЦК, чтобы безосновательно снимать уклонистов с розыска.

Во Львовской области задержали заведующую отделением диагностического центра, которая возглавляет экспертную команду оценивания повседневного функционирования личности (расформированная МСЭК). Чиновница привлекла подчиненную медсестру, вместе с которой брала взятки за установление призывникам ІІІ группы инвалидности.

Также в регионе разоблачили председателя и члена военно-врачебной комиссии, которые "приписывали" уклонистам болезни для снятия с военного учета.

Во Львове задержали дельца, предлагавшего уклонистам выехать за границу под видом экспедитора международных рейсов.

В Яворивском районе разоблачили еще одного фигуранта. Злоумышленник торговал фейковыми справками о наличии сердечной болезни и обещал помочь в оформлении инвалидности.

На Закарпатье задержали жителя Чопа, который переправлял военнообязанных в Евросоюз через пограничные участки реки Тиса. Чтобы преодолеть водное препятствие, он проводил инструктаж и снабжал клиентов снаряжением, которое включало в себя спасательные жилеты, надувные лодки, весла и гидрокостюмы.

Задержанным объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области 30-летний мужчина пытался уехать в Молдову в образе 71-летней бабушки. На него составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.