Более миллиона украинцев имеют ожирение или избыточный вес – НСЗУ

В Украине более 1 млн пациентов получили диагноз "ожирение" или "избыточный вес"

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), передает RegioNews.

По данным Единой системы здравоохранения по состоянию на 3 марта 2026 года среди людей, имеющих такой диагноз:

до 18 лет – 130 690 пациентов;

старше 18 лет – 870 464 пациента;

возраст не внесен – 86 пациентов.

В НСЗУ отметили, что избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами риска развития хронических неинфекционных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт) и сахарным диабетом 2 типа.

"Избыточный вес влияет на АД, нарушает липидный и углеводный обмен, формирует инсулинорезистентность, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, повышает риск сосудистых осложнений. Большинство этих состояний могут длительно развиваться без выраженных симптомов", – говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, эти цифры свидетельствуют о масштабности фактора риска и необходимости системной профилактики как среди взрослых, так и детей.

"Именно поэтому необходим регулярный контакт с семейным врачом, чтобы своевременно выявить метаболические нарушения – к развитию хронических состояний и осложнений", – отметили в НСЗУ.

Напомним, 1 января 2026 года стартовал скрининг здоровья 40+ в Дии. Это программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, государство уже насчитало 108 миллионов гривен на счета 54 тысяч украинцев, которые зарегистрировались для прохождения обследования.