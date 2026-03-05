12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 14:27

В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда"

05 марта 2026, 14:27
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Вражеский боеприпас обнаружили местные жители 4 марта в поле одной из громад Николаевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На месте взрывотехники обнаружили части российского беспилотника типа Shahed с боевой частью, которая не сдетонировала во время падения.

Учитывая, что боевая часть дрона представляла реальную угрозу жизни и здоровью людей, специалисты обезвредили ее путем контролируемого подрыва.

Полиция напоминает: в случае обнаружения беспилотников, их обломков или каких-либо подозрительных предметов, категорически запрещено подходить к ним или трогать руками. О таких находках следует немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, в ночь на 5 марта РФ атаковала Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 136 дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы дрон Николаевская область взрывотехники беспилотники
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки
05 марта 2026, 15:26
Более миллиона украинцев имеют ожирение или избыточный вес – НСЗУ
05 марта 2026, 14:57
Состоялся большой обмен пленными между Украиной и РФ
05 марта 2026, 14:54
От 3 до 24 тысяч долларов: в разных регионах Украины ликвидировали еще 10 "схем для уклонистов"
05 марта 2026, 14:50
Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн
05 марта 2026, 14:44
Труханов и Венецианский остров в центре скандала: директора КП "Плесо" будут судить
05 марта 2026, 14:41
Лодка, весла и $4000: на Закарпатье задержали организатора переправы через Тису
05 марта 2026, 14:13
Миллионные махинации с кабелями Укрзализныци: нардеп Бондарь предстанет перед судом
05 марта 2026, 13:57
В Житомире женщина во время ссоры решила сжечь куму
05 марта 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »