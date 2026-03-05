Фото: полиция

Вражеский боеприпас обнаружили местные жители 4 марта в поле одной из громад Николаевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На месте взрывотехники обнаружили части российского беспилотника типа Shahed с боевой частью, которая не сдетонировала во время падения.

Учитывая, что боевая часть дрона представляла реальную угрозу жизни и здоровью людей, специалисты обезвредили ее путем контролируемого подрыва.

Полиция напоминает: в случае обнаружения беспилотников, их обломков или каких-либо подозрительных предметов, категорически запрещено подходить к ним или трогать руками. О таких находках следует немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, в ночь на 5 марта РФ атаковала Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 136 дронов.