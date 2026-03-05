12:39  05 марта
05 марта 2026, 10:57

Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта

05 марта 2026, 10:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
Служба безопасности Украины проведет контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Львова с 5 по 9 марта. К операции также привлечены работники Нацполиции и Нацгвардии

Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что действия правоохранителей будут охватывать весь город. Цель мер – выявление, предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности против государства и повышения безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии.

Мероприятия будут проводиться с учетом правового режима военного положения. Возможны ограничения прохода и проезда, проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

При обоснованных подозрениях может проводиться дополнительная проверка лиц, а также осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ призывает граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа и законные требования правоохранителей.

Напомним, во Львове умер 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Иосиф Павлинский. Он стал второй жертвой теракта, состоявшегося ночью 22 февраля.

Как известно, в ту ночь в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька , которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым. Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

