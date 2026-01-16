В Украине не осталось ни одной целой электростанции – Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что из-за систематических массированных ударов врага в Украине не осталось ни одной целой электростанции. Все тепловые и гидроэлектростанции страны получили те или иные повреждения

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.

"В результате ударов в Украине не осталось ни одной целой электростанции", – подчеркнул Шмигаль, акцентируя на сложности восстановительных работ.

Кроме разрушений энергетической инфраструктуры, премьер обратил внимание на недостаточную подготовку регионов к зимнему отопительному сезону, в частности, в Киеве и Киевской области, Одесской области и прифронтовых общинах.

Ранее в телеграмм-канале Шмигаль сообщил, что продолжается ежедневная работа по ликвидации последствий повреждений. Было проведено второе заседание Штаба по возобновлению энергосистем Киева и Киевской области с участием Минэнерго, Минвосстановления, МВД, ГСЧС и представителей ключевых энергетических компаний.

В фокусе работы – координация восстановления электроснабжения и теплоснабжения, обеспечение работы пунктов несгибаемости и обогрева, упрощение подключения когенерационных установок, модульных котельных и газотурбинных установок.

Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Киев направляются дополнительные когенерационные установки, а правительство работает над наращиванием распределенной генерации и подключением дополнительных бригад для восстановительных работ.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике. Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины назначен ответственным за организацию работ по поддержке населения и общин в этих условиях, а также за решение практических задач.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода