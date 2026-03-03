11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
14:15  03 марта
В Тернополе на производстве погиб работник: на него упала крупногабаритная дверь
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
UA | RU
UA | RU
03 марта 2026, 20:35

В Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину

03 марта 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Херсоне задержан мужчина, который изнасиловал женщину. Правоохранители задержали его на месте

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Патрульные полицейские вечером возле кафе заметили подозрительного мужчину. Когда они стали идти к нему, услышали женский крик. Мужчина стал застегивать штаны и пробовать убежать, однако стражи порядка его задержали. Выяснилось, что злоумышленник ограбил и изнасиловал 51-летнюю местную жительницу.

"В рамках досудебного следствия запланировано уведомление ему подозрения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 "Изнасилование" и ч. 4 ст. 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения. Продолжаются необходимые следственные действия. Фигуранту может угрожать.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
изнасилование полиция Херсон
В Киеве 52-летний мужчина напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
02 марта 2026, 20:15
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
27 февраля 2026, 12:49
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Харьковской области активисты протестуют против отмены льгот для доноров крови во время войны
03 марта 2026, 21:20
Начальника ТЦК в Киевской области поймали на взятке
03 марта 2026, 20:50
В Индонезии сравнили ДНК матери пропавшего Игоря Комарова со следами крови в вилле и авто
03 марта 2026, 20:15
В Киевской области мужчина во время ссоры убил женщину
03 марта 2026, 19:55
25 тысяч долларов за "путешествие": на Харьковщине делец организовал бизнес на уклонистах
03 марта 2026, 19:05
В Днепре врачи ВЛК организовали схему с подделкой анализов на ВИЧ
03 марта 2026, 18:35
На Буковине остановили микроавтобус с "сюрпризом": 4000 пачек сигарет в двойном днище
03 марта 2026, 18:17
Ударила по голове и пошла спать: на Прикарпатье 18-летнюю мать будут судить из-за смерти младенца
03 марта 2026, 18:00
Обещал лечение: в Закарпатье аферист выманил у пенсионеров более миллиона
03 марта 2026, 17:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »