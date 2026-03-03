В Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину

Фото: Нацполиция

В Херсоне задержан мужчина, который изнасиловал женщину. Правоохранители задержали его на месте

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

Патрульные полицейские вечером возле кафе заметили подозрительного мужчину. Когда они стали идти к нему, услышали женский крик. Мужчина стал застегивать штаны и пробовать убежать, однако стражи порядка его задержали. Выяснилось, что злоумышленник ограбил и изнасиловал 51-летнюю местную жительницу.

"В рамках досудебного следствия запланировано уведомление ему подозрения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 "Изнасилование" и ч. 4 ст. 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения. Продолжаются необходимые следственные действия. Фигуранту может угрожать.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.