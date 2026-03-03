11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
21:50  03 марта
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
UA | RU
UA | RU
03 марта 2026, 23:55

В Украине дорожает бензин: сколько теперь стоит заправить

03 марта 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Стало известно, как изменились цены

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 3 марта ведущие сети повысили стоимость бензинов и дизельного горючего на 2-3 гривны за литр. При этом автогаз уже преодолел отметку в 40 гривен за литр.

К примеру, сети OKKO и WOG увеличили стоимость бензинов и дизельного горючего на 2 гривны за литр. Цена автогаза у них выросла на 1 гривну за литр. На станциях UPG бензин и дизель выросли в цене на 3 гривны за литр, газ на 2 гривны за литр. Всего в период с 18 февраля горючее в ведущих сетях выросло в цене на 5 гривен за литр.

"Отдельные региональные операторы прибегли к более резкому повышению цен. В частности, в сети Vt Petroleum в Ивано-Франковской области суммарный прирост за два дня составил до 8 грн/л", - говорят аналитики.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в июле годовая инфляция составила 14,1%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены бензин
Как в Украине изменились цены на овощи
03 марта 2026, 09:30
В Украине подорожали яблоки: сколько теперь стоит килограмм
02 марта 2026, 23:45
В Украине снова дорожает гречка: почему это происходит и что будет с ценами
01 марта 2026, 19:35
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Во Львовской области военный требовал от солдата "отката" за неперевод в зону боевых действий
03 марта 2026, 23:30
В Житомирской области мошенники просят деньги от имени мэра
03 марта 2026, 22:45
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
03 марта 2026, 21:50
В Харьковской области активисты протестуют против отмены льгот для доноров крови во время войны
03 марта 2026, 21:20
Начальника ТЦК в Киевской области поймали на взятке
03 марта 2026, 20:50
В Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину
03 марта 2026, 20:35
В Индонезии сравнили ДНК матери пропавшего Игоря Комарова со следами крови в вилле и авто
03 марта 2026, 20:15
В Киевской области мужчина во время ссоры убил женщину
03 марта 2026, 19:55
25 тысяч долларов за "путешествие": на Харьковщине делец организовал бизнес на уклонистах
03 марта 2026, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »