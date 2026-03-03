В Украине дорожает бензин: сколько теперь стоит заправить

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 3 марта ведущие сети повысили стоимость бензинов и дизельного горючего на 2-3 гривны за литр. При этом автогаз уже преодолел отметку в 40 гривен за литр.

К примеру, сети OKKO и WOG увеличили стоимость бензинов и дизельного горючего на 2 гривны за литр. Цена автогаза у них выросла на 1 гривну за литр. На станциях UPG бензин и дизель выросли в цене на 3 гривны за литр, газ на 2 гривны за литр. Всего в период с 18 февраля горючее в ведущих сетях выросло в цене на 5 гривен за литр.

"Отдельные региональные операторы прибегли к более резкому повышению цен. В частности, в сети Vt Petroleum в Ивано-Франковской области суммарный прирост за два дня составил до 8 грн/л", - говорят аналитики.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в июле годовая инфляция составила 14,1%.