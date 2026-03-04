Певец Виталий Козловский прокомментировал причины увольнения из ВСУ

Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В СМИ появлялась информация о том, что Виталий Козловский был уволен с военной службы из-за необходимости осуществлять постоянный уход за родственником из лиц с инвалидностью I или II группы. По словам артиста, он обязательно расскажет детали об этом, но это сейчас.

"Настанет момент, и я об этом буду говорить. Я об этом расскажу в большом интервью. Но мне кажется, что сейчас еще не время об этом говорить открыто так. Расскажу, когда закончится война", - говорит певец.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказывал, была ли у него на службе дедовщина. По его словам, у него не было вопросов к приказам, которые он получал от командования.