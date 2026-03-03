В Житомирской области мошенники просят деньги от имени мэра

Фото из открытых источников

В Житомирской области местных жителей предупреждают о новой схеме аферистов. Злоумышленники начали выманивать деньги от имени городского головы

Об этом сообщает пресс-служба Олевского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что аферисты от имени мэра Олевска Сергея Лисицкого и других должностных лиц области просят срочно перевести деньги.

"Зафиксированы случаи рассылки сообщений с неизвестных номеров, подписанных именами городского головы и других должностных лиц Житомирщины. В текстах таких сообщений содержатся просьбы финансового характера, в частности о якобы срочном переводе средств на банковские счета или карточки. Официально сообщаем: это мошенничество! Никаких.

Местных жителей просят:

не отвечать на такие сообщения;

не переводить средства;

не переходить по ссылкам;

не предоставлять личные или банковские данные посторонним лицам.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные присылают сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства.