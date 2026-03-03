В Житомирской области мошенники просят деньги от имени мэра
В Житомирской области местных жителей предупреждают о новой схеме аферистов. Злоумышленники начали выманивать деньги от имени городского головы
Об этом сообщает пресс-служба Олевского городского совета, передает RegioNews.
Отмечается, что аферисты от имени мэра Олевска Сергея Лисицкого и других должностных лиц области просят срочно перевести деньги.
"Зафиксированы случаи рассылки сообщений с неизвестных номеров, подписанных именами городского головы и других должностных лиц Житомирщины. В текстах таких сообщений содержатся просьбы финансового характера, в частности о якобы срочном переводе средств на банковские счета или карточки. Официально сообщаем: это мошенничество! Никаких.
Местных жителей просят:
- не отвечать на такие сообщения;
- не переводить средства;
- не переходить по ссылкам;
- не предоставлять личные или банковские данные посторонним лицам.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные присылают сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства.