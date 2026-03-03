11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
21:50  03 марта
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 22:45

В Житомирской области мошенники просят деньги от имени мэра

03 марта 2026, 22:45
Фото из открытых источников
В Житомирской области местных жителей предупреждают о новой схеме аферистов. Злоумышленники начали выманивать деньги от имени городского головы

Об этом сообщает пресс-служба Олевского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что аферисты от имени мэра Олевска Сергея Лисицкого и других должностных лиц области просят срочно перевести деньги.

"Зафиксированы случаи рассылки сообщений с неизвестных номеров, подписанных именами городского головы и других должностных лиц Житомирщины. В текстах таких сообщений содержатся просьбы финансового характера, в частности о якобы срочном переводе средств на банковские счета или карточки. Официально сообщаем: это мошенничество! Никаких.

Местных жителей просят:

  • не отвечать на такие сообщения;
  • не переводить средства;
  • не переходить по ссылкам;
  • не предоставлять личные или банковские данные посторонним лицам.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные присылают сообщения с фейковых номеров, используя имя и фото начальника Сумской ОВА Олега Григорова, с просьбой одолжить средства.

мошенники фейк Житомирская область
