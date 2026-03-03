В Харьковской области активисты протестуют против отмены льгот для доноров крови во время войны

Фото из открытых источников

Активисты выступают против отмены льгот для доноров крови во время полномасштабной войны. Они напоминают, что донорская кровь ежедневно спасает жизнь гражданских и военных.

Об этом сообщает ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Решение отмены льгот для доноров активисты называют преждевременным и опасным для системы донорства, критически важной для страны во время войны. Доноры – это люди, которые без оружия спасают жизнь. Поэтому они заслуживают поддержки государства.

"Харьковская ячейка ОО "Защита Государства" инициирует представление петиции в Верховную Раду Украины с требованием пересмотреть решение и возобновить льготы для доноров крови", - говорится в сообщении.

Присоединиться к петиции можно по ссылке.

