11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
21:50  03 марта
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
UA | RU
UA | RU
03 марта 2026, 21:20

В Харьковской области активисты протестуют против отмены льгот для доноров крови во время войны

03 марта 2026, 21:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Активисты выступают против отмены льгот для доноров крови во время полномасштабной войны. Они напоминают, что донорская кровь ежедневно спасает жизнь гражданских и военных.

Об этом сообщает ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Решение отмены льгот для доноров активисты называют преждевременным и опасным для системы донорства, критически важной для страны во время войны. Доноры – это люди, которые без оружия спасают жизнь. Поэтому они заслуживают поддержки государства.

"Харьковская ячейка ОО "Защита Государства" инициирует представление петиции в Верховную Раду Украины с требованием пересмотреть решение и возобновить льготы для доноров крови", - говорится в сообщении.

Присоединиться к петиции можно по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ помогает строить Центры жизнестойкости в общинах Харьковщины. Новый Центр жизнестойкости будет работать по принципу "единого окна" – все жители общины могут получить комплекс услуг: в помещении обустроено детское пространство, комнаты для психологической поддержки, проведение тренингов и консультаций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГО Захист Держави активисты донорство
Танго для военных и их семей: в Тернополе стартовал новый проект для защитников и их близких
13 февраля 2026, 20:35
В Сумах активисты призывают брать бездомных животных на передержку во время сильных морозов
02 февраля 2026, 18:59
Поддержка в получении помощи: в Киевской области стартует учебная программа "Грантовая няня" - кто может присоединиться
29 января 2026, 16:55
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Украине дорожает бензин: сколько теперь стоит заправить
03 марта 2026, 23:55
Во Львовской области военный требовал от солдата "отката" за неперевод в зону боевых действий
03 марта 2026, 23:30
В Житомирской области мошенники просят деньги от имени мэра
03 марта 2026, 22:45
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
03 марта 2026, 21:50
Начальника ТЦК в Киевской области поймали на взятке
03 марта 2026, 20:50
В Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину
03 марта 2026, 20:35
В Индонезии сравнили ДНК матери пропавшего Игоря Комарова со следами крови в вилле и авто
03 марта 2026, 20:15
В Киевской области мужчина во время ссоры убил женщину
03 марта 2026, 19:55
25 тысяч долларов за "путешествие": на Харьковщине делец организовал бизнес на уклонистах
03 марта 2026, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »