Рэпер Потап признался, вернется ли в Украину

Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Потапа, он не загадывает, вернется ли когда-нибудь в Украину. Однако он отметил, что если это произойдет, то, скорее всего, после войны. Он добавил, что это все равно его дом, где живет его семья.

"Я вообще ничего не исключаю сейчас. И то, что я вернусь в Украину после войны, тоже. Для меня Украина всегда дом, родина. С Украиной всегда буду поддерживать взаимоотношения. Буду всегда помогать. И буду делать все для Украины. У нас там недвижимость, родители, половина семьи живет. Где мы будем работать с вами. Не даю себе полную свободу. или нет, но точно буду всегда с Украиной", – говорит артист.

Напомним, ранее Потап попал в скандал. Он опубликовал видео, сделанное искусственным интеллектом, где якобы дерутся Тина Кароль и Светлана Лобода. Тина Кароль отреагировала на это, и назвала его видео "пустотой". При этом она назвала бывшего коллегу по шоу "Голос" тем, кто "выдав свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения".