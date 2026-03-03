11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
21:50  03 марта
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
Гейнерал-лейтенант и бывший глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко был призван для прохождения военной службы. Его назначили начальником Луганского пограничного отряда

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Как рассказал журналистам представитель ГНСУ Андрей Демченко, Сергея Дейнека призвали "для прохождения службы по мобилизации. Согласно Положению о прохождении военной службы в ГНСУ он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда".

При этом он отметил, что обстоятельства увольнения Сергея Дейнеко на законодательном уровне не ограничивают возможность прохождения службы по мобилизации. Что касается его новой должности, то его назначили "ввиду приобретенного до этого военного опыта по защите страны и выполнению задач подразделениями пограничного ведомства".

Напомним, эксруководителя Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, подозреваемого в причастности к контрабанде сигарет, внесли залог в размере 10 миллионов гривен, определенный судом. Впоследствии сообщили, что работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из медучреждений ГНСУ. Чиновник за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Украине дорожает бензин: сколько теперь стоит заправить
03 марта 2026, 23:55
Во Львовской области военный требовал от солдата "отката" за неперевод в зону боевых действий
03 марта 2026, 23:30
В Житомирской области мошенники просят деньги от имени мэра
03 марта 2026, 22:45
В Харьковской области активисты протестуют против отмены льгот для доноров крови во время войны
03 марта 2026, 21:20
Начальника ТЦК в Киевской области поймали на взятке
03 марта 2026, 20:50
В Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину
03 марта 2026, 20:35
В Индонезии сравнили ДНК матери пропавшего Игоря Комарова со следами крови в вилле и авто
03 марта 2026, 20:15
В Киевской области мужчина во время ссоры убил женщину
03 марта 2026, 19:55
25 тысяч долларов за "путешествие": на Харьковщине делец организовал бизнес на уклонистах
03 марта 2026, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
