Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ

Гейнерал-лейтенант и бывший глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко был призван для прохождения военной службы. Его назначили начальником Луганского пограничного отряда

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Как рассказал журналистам представитель ГНСУ Андрей Демченко, Сергея Дейнека призвали "для прохождения службы по мобилизации. Согласно Положению о прохождении военной службы в ГНСУ он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда".

При этом он отметил, что обстоятельства увольнения Сергея Дейнеко на законодательном уровне не ограничивают возможность прохождения службы по мобилизации. Что касается его новой должности, то его назначили "ввиду приобретенного до этого военного опыта по защите страны и выполнению задач подразделениями пограничного ведомства".

Напомним, эксруководителя Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, подозреваемого в причастности к контрабанде сигарет, внесли залог в размере 10 миллионов гривен, определенный судом. Впоследствии сообщили, что работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из медучреждений ГНСУ. Чиновник за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности