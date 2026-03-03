Начальника ТЦК в Киевской области поймали на взятке

Иллюстративное фото

В Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4 тысяч долларов за "решение" вопроса с мобилизацией

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, начальник ТЦК требовал взятку от военнообязанного, который находился в розыске. За 4 тысячи долларов чиновник обещал снять мужчину с розыска, обновить ему военно-учетные данные, оформить необходимые документы и организовать прохождение военно-врачебной комиссии без дальнейшего призыва.

Если бы мужчина отказался, чиновник угрожал ему мобилизацией. Правоохранители уже сообщили начальнику ТЦК о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, начальник Иршавского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Закарпатье Алексей Травов с автоматами приехал на ремонт моста. По словам очевидцев, ремонтников пытались отвезти в ТЦК. Из-за этого произошел конфликт. Впоследствии один из них вызвал полицию.