В Україні не залишилося жодної цілої електростанції – Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через систематичні масовані удари ворога в Україні не залишилося жодної цілої електростанції. Всі теплові та гідроелектростанції країни зазнали тих чи інших пошкоджень

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

"В результаті ударів в Україні не залишилося жодної цілої електростанції", – наголосив Шмигаль, акцентуючи на складності відновлювальних робіт.

Окрім руйнувань енергетичної інфраструктури, прем’єр звернув увагу на недостатню підготовку регіонів до зимового опалювального сезону, зокрема в Києві та Київській області, Одеській області та прифронтових громадах.

Раніше у телеграм-каналі, Шмигаль повідомив, що триває щоденна робота з ліквідації наслідків пошкоджень. Було проведено друге засідання Штабу з відновлення енергосистем Києва та Київської області за участі Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС та представників ключових енергетичних компаній.

У фокусі роботи – координація відновлення електропостачання та теплопостачання, забезпечення роботи пунктів незламності та пунктів обігріву, спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень і газотурбінних установок.

Віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки, а уряд працює над нарощенням розподіленої генерації та підключенням додаткових бригад для відновлювальних робіт.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Перший віцепрем'єр-міністра – міністр енергетики України призначений відповідальним за організацію робіт із підтримки населення та громад у цих умовах, а також за вирішення практичних задач.

