08:19  16 січня
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
07:56  16 січня
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
16 січня 2026, 10:49

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції – Шмигаль

16 січня 2026, 10:49
Фото: Telegram/Денис Шмигаль
Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через систематичні масовані удари ворога в Україні не залишилося жодної цілої електростанції. Всі теплові та гідроелектростанції країни зазнали тих чи інших пошкоджень

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

"В результаті ударів в Україні не залишилося жодної цілої електростанції", – наголосив Шмигаль, акцентуючи на складності відновлювальних робіт.

Окрім руйнувань енергетичної інфраструктури, прем’єр звернув увагу на недостатню підготовку регіонів до зимового опалювального сезону, зокрема в Києві та Київській області, Одеській області та прифронтових громадах.

Раніше у телеграм-каналі, Шмигаль повідомив, що триває щоденна робота з ліквідації наслідків пошкоджень. Було проведено друге засідання Штабу з відновлення енергосистем Києва та Київської області за участі Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС та представників ключових енергетичних компаній.

У фокусі роботи – координація відновлення електропостачання та теплопостачання, забезпечення роботи пунктів незламності та пунктів обігріву, спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень і газотурбінних установок.

Віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки, а уряд працює над нарощенням розподіленої генерації та підключенням додаткових бригад для відновлювальних робіт.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Перший віцепрем'єр-міністра – міністр енергетики України призначений відповідальним за організацію робіт із підтримки населення та громад у цих умовах, а також за вирішення практичних задач.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
