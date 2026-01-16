Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 января враг атаковал Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 53 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 16 января РФ в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру на Житомирщине. Под ударами снова оказались объекты в Коростенском районе.