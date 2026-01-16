08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 08:40

Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 53 из 76 российских беспилотников

16 января 2026, 08:40
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 16 января враг атаковал Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 53 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 16 января 2025

Напомним, ночью 16 января РФ в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру на Житомирщине. Под ударами снова оказались объекты в Коростенском районе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ПВО беспилотники дрон
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 11 ранены
16 января 2026, 09:12
Угрожали похитить дочь из-за выдуманного долга в $130 тысяч: на Киевщине задержали группу рэкетиров
16 января 2026, 08:49
Более 50 машин расчищают дороги Запорожской области после снегопада – все пути проездные
16 января 2026, 08:46
Штраф 34 тысячи гривен: в Тернополе наказали чиновника ТЦК
16 января 2026, 08:39
РФ в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине
16 января 2026, 08:26
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
16 января 2026, 08:19
Издевался над животными: на Львовщине мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео
16 января 2026, 08:13
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
16 января 2026, 07:56
Энергетика под обстрелами: что Киеву следует перенять у Харькова
16 января 2026, 07:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Игорь Луценко
Все блоги »