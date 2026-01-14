В Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике

иллюстративное фото: из открытых источников

Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В среду, 14 января, Зеленский провел совещание по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, особое внимание было уделено ситуации в Киеве.

"Последствия российских ударов и ухудшение погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении", – отметил он.

По словам Зеленского, в связи со сложной ситуацией в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решение практических вопросов определен первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины.

