11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
21:50  03 марта
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
04 марта 2026, 01:55

Певица MamaRika рассказала о своем состоянии после взрывов в Дубае

04 марта 2026, 01:55
Фото из открытых источников
Певица MamaRika ехала на отдых, но в результате застряла в Дубае из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Теперь артистка вышла на связь и рассказала о своем состоянии

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

MamaRika рассказала, что во время отдыха она и ее сын отравились. Ребенок только начал выздоравливать, а певица уже немного почувствовала улучшение. По ее словам, их даже хотели класть в больницу.

"Сказать, что последние 3 дня тяжелые, не сказать ничего. Это очень трудно морально, Я вам скажу, даже не из-за взрывов, потому что мы к этому привыкли, украинцев трудно этим напугать, а из-за того, что мы в другой стране. Я не понимаю, как здесь работает, я знаю, что есть ПВО и так далее, но дома есть дома, там чувствуешь."

Артистка добавила, что она ерет, что может не успеть на свои концерты в Украине, но заверила, что ее команда делает все возможное, чтобы найти варианты выезда из Дубая.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после состоявшихся 28 февраля совместных ударов США и Израиля по территории Ирана. Иран в ответ нанес серию ракетных ударов по американским объектам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Также стало известно, что в результате совместной операции США и Израиля был убит верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Ирана заявил, что будет мстить за убийство Хаменеи.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
