Певица MamaRika рассказала о своем состоянии после взрывов в Дубае

Певица MamaRika ехала на отдых, но в результате застряла в Дубае из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Теперь артистка вышла на связь и рассказала о своем состоянии

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

MamaRika рассказала, что во время отдыха она и ее сын отравились. Ребенок только начал выздоравливать, а певица уже немного почувствовала улучшение. По ее словам, их даже хотели класть в больницу.

"Сказать, что последние 3 дня тяжелые, не сказать ничего. Это очень трудно морально, Я вам скажу, даже не из-за взрывов, потому что мы к этому привыкли, украинцев трудно этим напугать, а из-за того, что мы в другой стране. Я не понимаю, как здесь работает, я знаю, что есть ПВО и так далее, но дома есть дома, там чувствуешь."

Артистка добавила, что она ерет, что может не успеть на свои концерты в Украине, но заверила, что ее команда делает все возможное, чтобы найти варианты выезда из Дубая.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после состоявшихся 28 февраля совместных ударов США и Израиля по территории Ирана. Иран в ответ нанес серию ракетных ударов по американским объектам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Также стало известно, что в результате совместной операции США и Израиля был убит верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Ирана заявил, что будет мстить за убийство Хаменеи.