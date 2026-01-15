17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
16:55  15 января
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
UA | RU
UA | RU
15 января 2026, 19:52

Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге

15 января 2026, 19:52
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 15 января, в Кривом Роге были атакованы объекты инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал главы Криворожской районной военной администрации (РВА) Евгения Сытниченко.

По его словам, в четверг днем Криворожский район подвергся обстрелу со стороны вражеского беспилотника. В результате удара произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали местные пожарные.

Известно, что повреждены отдельные объекты инфраструктуры.

"Произошло возгорание. Его пожарные ликвидировали. Повреждена инфраструктура. Главное, что никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге скончался 67-летний мужчина, раненный во время атаки "Искандеров" 8 января. Тогда в городе пострадали 13 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог Днепропетровская область атака война РФ
Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
15 января 2026, 11:25
Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины: есть повреждения
15 января 2026, 07:53
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Гендиректор НАБУ рассказал о встрече с Ермаком
15 января 2026, 20:42
НАБУ проводит обыски в доме известного бизнесмена
15 января 2026, 20:18
В Кривом Роге в многоэтажке нашли обгоревшее тело мужчины
15 января 2026, 20:15
В Киеве разоблачили хищения более чем на 3 миллиона на уличном освещении
15 января 2026, 19:35
В Укрэнерго сообщили об отключении 16 января: все сутки и во всех регионах
15 января 2026, 19:34
Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили
15 января 2026, 18:45
Фиктивные справки и путешествия в багажнике: в Украине разоблачили 6 схем уклонения от мобилизации
15 января 2026, 18:35
Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне
15 января 2026, 18:34
В Украине разоблачили коррупционную схему в Укртрансбезопасности: организаторов задержали в разных городах
15 января 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »