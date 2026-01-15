Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 15 января, в Кривом Роге были атакованы объекты инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал главы Криворожской районной военной администрации (РВА) Евгения Сытниченко.

По его словам, в четверг днем Криворожский район подвергся обстрелу со стороны вражеского беспилотника. В результате удара произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали местные пожарные.

Известно, что повреждены отдельные объекты инфраструктуры.

"Произошло возгорание. Его пожарные ликвидировали. Повреждена инфраструктура. Главное, что никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге скончался 67-летний мужчина, раненный во время атаки "Искандеров" 8 января. Тогда в городе пострадали 13 человек.