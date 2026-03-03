11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
21:50  03 марта
Эксглаву ГНСУ Сергея Дейнека мобилизовали - СМИ
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 23:30

Во Львовской области военный требовал от солдата "отката" за неперевод в зону боевых действий

03 марта 2026, 23:30
Фото: Нацполиция
Во Львовской области разоблачили начальника физической подготовки и спорта воинской части. Он ежемесячно требовал взятки от солдата

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, военный требовал, чтобы солдат ежемесячно платил ему 10 тысяч гривен. За эти деньги он не инициировал перевод солдата в другое место несения службы, которое находилось в зоне боевых действий. Задержали его при получении очередного "транша".

"Задержанному уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

мобилизация военная служба взятка Львовская область
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
07 августа 2025
