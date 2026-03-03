Во Львовской области военный требовал от солдата "отката" за неперевод в зону боевых действий

Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили начальника физической подготовки и спорта воинской части. Он ежемесячно требовал взятки от солдата

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, военный требовал, чтобы солдат ежемесячно платил ему 10 тысяч гривен. За эти деньги он не инициировал перевод солдата в другое место несения службы, которое находилось в зоне боевых действий. Задержали его при получении очередного "транша".

"Задержанному уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.