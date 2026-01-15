17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
16:55  15 января
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
UA | RU
UA | RU
15 января 2026, 16:55

РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове

15 января 2026, 16:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россияне разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в городе Харьков

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7. В настоящее время на месте атаки работают аварийные службы и профильные специалисты.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации", – отметил мэр Харькова.

Также он отметил, что власти города готовились к разным сценариям, и сейчас действуют четко и ответственно.

Перед этим Терехов писал, что враг наносит удары по пригороду Харькова.

Напомним, два человека спасли из-под завалов терминала "Новая Почта" в пригороде Харькова. Россияне атаковали объект в ночь на 13 января.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ Харьков Харьковская область Терехов Игорь Александрович атака
Вражеский дрон уничтожил автомобиль полиции во время эвакуации жителей Харьковщины
15 января 2026, 12:57
В Харьковской области вражеский БпЛА попал в дом – обошлось без жертв
15 января 2026, 09:15
Стал почетным донором: в Харьковской области полицейский сдавал кровь более 40 раз
14 января 2026, 18:10
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили
15 января 2026, 18:45
Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне
15 января 2026, 18:34
В Украине разоблачили коррупционную схему в Укртрансбезопасности: организаторов задержали в разных городах
15 января 2026, 18:15
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
15 января 2026, 17:45
Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка влетела в отбойник
15 января 2026, 17:35
Тимошенко может выйти под залог: названная сумма
15 января 2026, 17:11
В Украине усилят ответственность за жестокое обращение с животными
15 января 2026, 16:34
В Киеве умерла женщина во время операции по имплантации ягодиц: получил подозрение платический хирург
15 января 2026, 16:15
60 тысяч за справку: в Полтавской области требовали взятку с мужчины с инвалидностью
15 января 2026, 15:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »