РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7. В настоящее время на месте атаки работают аварийные службы и профильные специалисты.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации", – отметил мэр Харькова.

Также он отметил, что власти города готовились к разным сценариям, и сейчас действуют четко и ответственно.

Перед этим Терехов писал, что враг наносит удары по пригороду Харькова.

Напомним, два человека спасли из-под завалов терминала "Новая Почта" в пригороде Харькова. Россияне атаковали объект в ночь на 13 января.