За сутки украинские пограничники уничтожили более 20 вражеских беспилотников
За прошедшие сутки во время воздушных атак россии на территорию Украины военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сбили 18 Shahed-131/136 и 5 «гербер»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Подавляющее большинство смертоносных вражеских БПЛА – 14 "шахедов" и 4 "гербера" – пограничники поразили на Черниговщине, остальные – на Сумщине, Донетчине и Одесщине.
"Каждый сбитый дрон – это спасенные жизни мирных жителей и сохраненная инфраструктура", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно украинские пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов. Данная модель используется для проведения воздушной разведки и наблюдения.
